انطلقت تدريبات المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، ضمن المعسكر الداخلي المفتوح، الذي تحتضنه صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة القطيف، خلال الفترة من 7 حتى 12 يوليو الجاري، في إطار التحضيرات المكثفة للمشاركة في بطولة العالم المقررة إقامتها في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 إلى 15 أغسطس 2025.ويشتمل المعسكر التدريبي على حصص يومية تُقام على فترتين صباحية ومسائية، تتنوع بين تدريبات بدنية في صالة الحديد، والتدريبات الميدانية لتطبيق الخطط التكتيكية على أرضية الملعب، إلى جانب حصص العروض المرئية.ويشارك في المعسكر 20 لاعبًا هم: أحمد العبيدي، علي الدرورة، علي السني، حسن الصفار، محمد السيهاتي، محمد القايد، علي أبو شاهين، حسين آل حمدان، عبدالله المرهون، زكريا طه، مهند السيهاتي، عبدالله آل سعدون، حيدر التاروتي، سلمان المعيني، أحمد الرمضان، فاضل الرمضان، مختار العبدالوهاب، بدر القرني، أمجد بيضي، وقاسم الخويلدي.وعلى المستوى الفني والإداري، يشرف على المعسكر مدير عام المنتخبات الوطنية هاني آل هلال، إلى جانب المدير الفني للمنتخبات الوطنية إسيدورو مارتنيز، والمدرب جوليان رويز، والمحلل الفني يوسف اليعقوب، وأخصائي العلاج باقر آل كرم، إضافة إلى الإداريين سامي الفضل وصادق آل سعيد.