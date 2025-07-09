تُجرى الخميس القادم قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك)، وستحتضن السعودية وقطر مباريات «الملحق الآسيوي» الذي سيشارك به 6 منتخبات حصلت على المركزين الثالث والرابع في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، وهي: السعودية، وقطر، والإمارات، وعمان، والعراق، وإندونيسيا، وسيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، تضم كل منهما 3 منتخبات، تتنافس بنظام التجمع خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم، التي تقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارة آسيا بشكل مباشر، أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي المؤهل إلى المونديال.