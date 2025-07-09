كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن ناديي الدرعية ونيوم دخلا في منافسة مع نادي النصر لشراء عقد المهاجم الوحداوي عبدالعزيز نور، واشتدت المنافسة بين الدرعية ونيوم لشراء عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكانت إدارة الوحدة اشترطت لبيع عقد اللاعب 25 مليون ريال كما أشارت «عكاظ» أخيرا، والمفاوضات قائمة بين الأطرف، وسيتم الإعلان عن بيع عقد نور في الأيام القادمة. وتهدف الإدارة الوحدواية للاستفادة من القيمة المالية جراء بيع عقد المهاجم عبدالعزيز الذي ينتهي في 2027.من جانب آخر، وكما انفردت «عكاظ» أعلنت إدارة نادي الوحدة فك ارتباطها بثلاثة لاعبين محترفين هم: اليكساندرو كريج، ومحمد المكعازي، ويوسف الأمين الذي حصل على عقد رسمي من نادي الرياض لمدة موسم رياضي، في حين لايزال فك الارتباط جاريا مع اللاعب الهولندي باكونا، والأسترالي قودوين، والنيجيري إيغالوا.مستجدات عقد عبدالعزيز مع «الوحدة»:- الدرعية ونيوم والنصر يتنافسون على اللاعب في «الصيفية».- إدارة الوحدة تشترط 25 مليون ريال لبيع عقد اللاعب.