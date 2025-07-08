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أكمل لاعبو الأهلي الفحوصات الطبية تحت إشراف المدرب ماتياس يايسله والفريق الطبي والاستعداد البدني على أعلى مستوى، قبل بدء اللاعبين لبرنامجهم اللياقي في النمسا.

وسيخوض الفريق الأهلاوي أولى مبارياته الودية أمام نادي تيرول النمساوي يوم 18 يوليو الجاري بالنمسا، والثانية أمام نادي كومو الإيطالي يوم 23 يوليو، وسيلتقي في ثالث لقاءاته الودية الفائز من مواجهة سيلتك الأسكتلندي وأياكس الهولندي يوم 27 أو 28 يوليو في البطولة الودية بإيطاليا، وينهي مبارياته بوديتين، أمام إلتشي الإسباني يوم 1 أغسطس القادم، والعين الإماراتي يوم 5 أغسطس في إسبانيا، قبل العودة إلى جدة للبدء في خوض منافسات الموسم الجديد.
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