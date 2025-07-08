أعلن المرشح لرئاسة نادي الاتحاد المهندس فهد سندي اكتمال القائمة النهائية لأعضاء مجلس إداراته بانضمام المحامية سفانة ربيع دحلان، مع بقية الأسماء المقترحة لرئاسة مؤسسة نادي الاتحاد في الانتخابات القادمة، وهم: المهندس عبدالقادر العمودي (نائب الرئيس)، والدكتور فيصل باشا، والمهندس عبدالإله فقيه، والمهندس إبراهيم القرشي، وسماهر الشلالي، والدكتور عماد سالم، وعمر بغلف.ووجه سندي رسالة لجمهور نادي الاتحاد قائلاً: «‏مع اقتراب انطلاق العملية الانتخابية، أؤكد أنني وزملائي في القائمة المقترحة نتطلع بتواضع وجدية إلى خدمة هذا الكيان العظيم. ونحن على أتمّ الاستعداد لتحمّل هذه المسؤولية الجليلة بما يليق بتاريخ الاتحاد الراسخ ومستقبله الواعد، و‏ثقتنا بكم كجماهير لا حدود لها، وإيماننا راسخ بأن المرحلة القادمة ستكون بإذن الله، أرضاً صلبة تُبنى عليها استمرارية النجاح الإداري القائم».وينتظر الاتحاديون قرار وزارة الرياضة بفتح باب الترشح لرئاسة وأعضاء مجلس المؤسسة غير الربحية بالنادي، خلفاً لمجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس لؤي مشعبي.من جانب آخر، من المقرر أن تحتضن ثلاث دول (إسبانيا والبرتغال والصين) معسكر الفريق الاتحادي الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، كما أعلن المدير الرياضي رامون بلانيس أن الإثنين القادم بداية المرحلة الأولى في منطقة جيرونا الإسبانية، ومن ثم المرحلة الثانية في «الغارف» بالبرتغال، والمرحلة الثالثة والأخيرة في الصين استعداداً لبطولة كأس السوبر، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا للنخبة.ويسعى الاتحاديون لتجهيز الفريق الكروي لبطولات الموسم القادم المحلية والقارية، والعمل على مواصلة الفريق تحقيق البطولات.القائمة المرشحة لمجلس إدارة نادي الاتحاد- المهندس فهد سندي «الرئيس»- المهندس عبدالقادر العمودي «نائب الرئيس»- الدكتور فيصل باشا- المهندس عبدالإله فقيه- المهندس إبراهيم القرشي- المحامية سفانة دحلان- سماهر الشلالي- الدكتور عماد سالم- عمر بغلف