كشف مصدر مقرب من النجم الدولي سعود عبدالحميد المحترف في صفوف فريق روما الإيطالي، أن اللاعب متمسك بمواصلة احترافه خارجياً من خلال خوض تجربة احترافية جديدة مع نادي تولوز الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مالم يحدث أية تطورات أخرى، ويهدف اللاعب من الانضمام لفريق تولوز من أجل أن يحظى بفرصة المشاركة مع الفريق الفرنسي خلال مشاركاته بالموسم الرياضي الجديد.وأشار المصدر إلى أن هناك عدة أندية من دوري روشن السعودي للمحترفين ترغب في التعاقد مع اللاعب سعود عبدالحميد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.يذكر أن سعود عبدالحميد انتقل من نادي الهلال إلى نادي روما الإيطالي بعقد لمدة 4 سنوات، مضى منها موسم واحد وتبقت له ثلاثة مواسم قادمة.