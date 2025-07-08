ودّع نادي الشباب مدربه السابق التركي فاتح تيريم باعتباره مدرباً تجاوز الأرقام إلى مَنْ دفع فريقه لأداء داخل الملعب وخارجه.ووجّه النادي رسالة عاطفية للمدرب التركي المخضرم فاتح تيريم، بعد انتهاء فترته على رأس القيادة الفنية للفريق الأول، التي امتدت منذ يناير الماضي.وأضافت الرسالة: «شكراً للإمبراطور على بصمته الجميلة.. ستبقى ليثاً، وفرداً من العائلة».ويأتي ذلك بعد أن قاد فاتح تيريم الشباب في 23 مباراة حاسمة، منها 21 مباراة ضمن دوري روشن السعودي، استطاع خلالها أن يحقق 12 انتصاراً و4 تعادلات إلى جانب 7 هزائم، شملت مواجهة نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين التي خسرها أمام فريق الاتحاد.