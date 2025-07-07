النجم هتان باهبري ينخرط في برنامج لياقي.
النجم هتان باهبري ينخرط في برنامج لياقي.
تابعوا عكاظ على
Google News Account
انخرط النجم هتان باهبري في برنامج لياقي وبدني من أجل التجهيز للموسم الرياضي الجديد، إذ يسعى اللاعب للمحافظة على لياقته البدنية، قبل الانضمام لأحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يرغب ناديا الخلود والنجمة في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان باهبري أعلن انتهاء عقده الاحترافي مع نادي التعاون بنهاية شهر يونيو الماضي، ويسعى لحسم وجهته الاحترافية السادسة بعد أن خاض 5 تجارب احترافية مع أندية (الاتحاد، والخليج، والشباب، والهلال، والتعاون).
أخبار ذات صلة
 
الغاني كريستوفر يمثّل القادسية حتى 2029
الغاني كريستوفر يمثّل القادسية حتى 2029
الغاني كريستوفر يمثّل القادسية حتى 2029
الغاني كريستوفر يمثّل القادسية حتى 2029