انخرط النجم هتان باهبري في برنامج لياقي وبدني من أجل التجهيز للموسم الرياضي الجديد، إذ يسعى اللاعب للمحافظة على لياقته البدنية، قبل الانضمام لأحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يرغب ناديا الخلود والنجمة في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وكان باهبري أعلن انتهاء عقده الاحترافي مع نادي التعاون بنهاية شهر يونيو الماضي، ويسعى لحسم وجهته الاحترافية السادسة بعد أن خاض 5 تجارب احترافية مع أندية (الاتحاد، والخليج، والشباب، والهلال، والتعاون).