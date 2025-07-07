تواصل مراكز التدريب الإقليمية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم نجاحاتها لتحصد ثمرة جديدة من ثمار جهودها على مستوى اكتشاف المواهب في مختلف مناطق المملكة. وشهدت مراكز التدريب الإقليمية اكتشاف العديد من المواهب التي خطفت الأنظار مبكراً لينضم العديد منها إلى المنتخبات الوطنية للفئات السنية أخيراً، وهو ما يعكس النجاح الكبير للمراكز التي لم يدخر القائمون عليها جهداً من أجل اكتشاف المواهب، ضمن مستهدفات الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير مواهب الكرة السعودية لتكون نواة للمنتخبات الوطنية في المستقبل. وقدمت مراكز التدريب الإقليمية خلال الفترة الماضية العديد من المواهب لمنتخبات الفئات السنية (12 عاماً، 13 عاماً، 14 عاماً، 15 عاماً، 16 عاماً، 17 عاماً و19 عاماً)، بإجمالي 17 لاعباً.من جانبه، أكد النجم الدولي السابق نايف هزازي أن الاهتمام بالأكاديميات في المملكة العربية السعودية سيساهم في تفريخ مواهب للكرة السعودية وتأسيس جيل سيشكل نواة المستقبل للمنتخبات الوطنية بمشيئة الله.ويقود هزازي حالياً مهمة الإشراف على أكاديمية القوة بجدة التي تضم مواهب كروية جارٍ العمل على صقلها بشكل فني يؤهلها للتواجد مع المنتخبات الوطنية، ومن بين تلك المواهب الكروية الكابتن طلعت حفيد رئيس نادي الاتحاد السابق وصاحب ثلاثية البطولات المحلية بالعميد طلعت اللامي، ونجل المشرف العام على الفئات السنية السابق عضو شرف نادي الاتحاد محمد اللامي، ورحب «الصقر» باللاعب طلعت محمد اللامي في التدريبات، متمنياً له التوفيق مع زملائه اللاعبين.