يفتتح المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة أولى مبارياته غد (الثلاثاء) أمام نظيره الإماراتي في البطولة الخليجية للناشئين المؤهلة للبطولة الآسيوية الساعة 5 مساء على صالة أم الحصم بالمنامة عاصمة مملكة البحرين.واستعد أخضر الناشئين للبطولة بمعسكر خارجي في جمهورية مصر العربية خاض خلاله عدداً من المباريات الودية أمام نظيره المصري وعدد من الفرق المصرية.ويشرف على منتخبنا الوطني حمود المالكي، والإداريان محمد الغامدي، وأحمد المهنا، ويقوده فنياً المدرب كريكور ساركس، ومساعداه رأفت عبدالوهاب، ونواف المسلم، وأخصائي العلاج الطبيعي وليد الحاج.وتضم قائمة لاعبي الأخضر السعودي: مهدي الدبيسي، وعبدالرحمن المصراني، وثامر القطان، وهادي العوامي، وعبدالله آل نشوان، وحسين الماجد، وأيمن الشنقيطي، ومحمد الزاير، ومحمود جداوي، وزيدان المهدي، ومهند المطوع، وهيثم الحامري.