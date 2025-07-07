علمت «عكاظ» من مصادرها أن نادي النصر يسعى جدياً لشراء عقد مهاجم نادي الوحدة الشاب عبدالعزيز نور الذي يعتبر أحد الأسماء المهمة في خارطة الفرسان.هذا واشترطت الإدارة الوحداوية مبلغ 25 مليون ريال لأي نادٍ يريد شراء عقد اللاعب، سواء كان نادي النصر أو أي نادٍ آخر، ولا تزال المفاوضات جارية بين ناديي الوحدة والنصر حيال التوصل لاتفاق نهائي على إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وكان المهاجم عبدالعزيز نور انضم لنادي الوحدة قادماً من نادي النهضة في يوليو 2022، بعقد يمتد حتى عام 2027.من جهة أخرى، يحدد الجهاز الإداري الأسبوع القادم الخطة الإعدادية للفريق الوحداوي، وموعد انطلاق التدريبات ومكان المعسكر سواء كان داخلياً أو خارجياً.انفوجرافيكعبد العزيز نور مع الوحدة- بداية انضمامه للفرسان 2022- نهاية عقده الاحترافي 2027