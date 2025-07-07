بدأت إدارة نادي الأهلي إجراءات تمديد عقد النجم الدولي زياد الجهني مبكراً قبل دخوله فترة الستة أشهر (الحرة)، لضمان استمراره مع الفريق الأهلاوي ضمن المشروع الفني للنادي، حيث لفت اللاعب زياد الجهني الأنظار مع الأهلي، ليكون أحد دعائم كتيبة الأخضر السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، كما يحظى باهتمام بالغ من الإدارة الأهلاوية بالتجديد وإغلاق ملف عقده مبكراً.وبدأ الجهني مع النادي الأهلي من خلال الفئات السنية، قبل تصعيده للفريق الأول عام 2020، وتوقيع عقد احترافي مع ناديه ينتهي في عام 2026.من جانب آخر، وصلت بعثة فريق الأهلي إلى النمسا؛ لبدء المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي الخارجي، استعداداً لخوض 4 بطولات محلياً (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال نخبة آسيا)، وعالمياً (كأس أندية العالم للقارات).ويتضمن البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد 3 دول (النمسا، وإيطاليا، وإسبانيا)، وبدأ المعسكر أمس (الإثنين) في النمسا، وسيخوض الفريق الكروي أولى تجاربه الودية أمام نادي تيرول النمساوي يوم 18 يوليو الجاري، وبعد نهاية المرحلة الأولى في النمسا ستتوجه بعثة الفريق الأهلاوي إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ودية دولية، حيث يستهل مواجهاته أمام نادي كومو الإيطالي يوم 23 يوليو، وسيلتقي في المباراة الثانية الفائز من مواجهة سيلتك الأسكتلندي وأياكس الهولندي يوم 27 أو 28 يوليو.ويختتم الفريق الأهلاوي معسكره الخارجي في إسبانيا، إذ سيخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام إلتشي الإسباني يوم 1 أغسطس القادم، والثانية ضد العين الإماراتي يوم 5 أغسطس، في آخر مبارياته الودية قبل العودة إلى جدة للبدء في خوض منافسات الموسم الجديد.انفوجرافيكمباريات الأهلي الودية18 يوليو 2025‏الأهلي - تيرول النمساوي23 يوليو 2025‏الأهلي - كومو الإيطالي27 أو 28 يوليو 2025‏الأهلي - سيلتيك الأسكتلندي أو أياكس الهولندي1 أغسطس 2025‏الأهلي - إليتشي الإسباني‏ 5 أغسطس 2025‏الأهلي - العين الإماراتي