فوجئ النجم الكولومبي لويس دياز بمطالب برحيله عن ليفربول خلال موجة استياء واسعة واجهها اللاعب من مشجعي النادي الإنجليزي، على خلفية ظهور دياز راقصاً ومازحاً في فيديوهات مضحكة نشرت له مع مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي الكولومبية بعد خبر وفاة زميله ديوغو جوتا في حادثة سيارة.

وتغيب دياز عن جنازة زميله جوتا لتواجده في مدينة بارانكيا الكولومبية، لتزداد موجة الانتقادات القاسية التي طالته، مستحضرة موقف جوتا الإنساني مع النجم الكولومبي أثناء اختطاف والده.



وكان جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، قد توفي مع شقيقه أندريه في حادثة سير مأساوية وقعت يوم الخميس الماضي في مقاطعة زامورا، شمال غرب إسبانيا.



وأقيمت مراسم جنازة جوتا وشقيقه أندريه، أمس (السبت)، وشارك فيها مدرب ليفربول، آرني سلوت، وقائد الفريق فيرجيل فان دايك، إضافة إلى العديد من زملائه مثل آندي روبرتسون، كونور برادلي، ريان جرافينبيرش، كودي جاكبو، كورتيس جونز، داروين نونيز، وجو جوميز، بينما غاب عن المراسم النجم المصري محمد صلاح الذي لا يزال يعاني من صدمة شديدة بسبب الحادثة.