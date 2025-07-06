من المنتظر أن ينطلق دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الخميس 28 أغسطس القادم، بمباريات الجولة الأولى، وسيتوقف إجبارياً؛ بسبب أيام «الفيفا» التي ستنطلق من الأول وحتى الـ9 من شهر سبتمبر القادم، إذ سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مواجهة ودية أمام نظيره التشيك، يوم الإثنين 8 من الشهر ذاته، على ملعب مالتشوفيسكا في هرادتس كرالوفة بالتشيك، ضمن البرنامج التحضيري لمباراتي ملحق آسيا المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك).وكان الاتحاد الآسيوي قرر إقامة القرعة الرسمية للملحق الآسيوي الخميس 17 يوليو الجاري 2025، بعد اعتماد كل من الاتحادين السعودي والقطري لاستضافة مباريات ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، وتشارك في «الملحق الآسيوي» 6 منتخبات حصلت على المركزين الثالث والرابع في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، وهي: إندونيسيا، العراق، سلطنة عمان، قطر، السعودية، والإمارات. وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كل منهما 3 منتخبات، تتنافس بنظام التجمع خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر القادم 2025.ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم، التي تقام (بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارة آسيا بشكل مباشر.أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي المؤهل إلى المونديال.انفوجرافيكالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2025- موعد القرعة للمنتخبات الـ6 يوم الخميس 17 يوليو الجاري- السعودية وقطر تستضيفان المباريات من 8 إلى 14 أكتوبر القادم