كشفت مصادر «عكاظ» أن لجنة إدارة نادي الوحدة تلقت إشارات سلبية من مركز التحكيم الرياضي تشير إلى إصدار اللجنة قرارا نهائيا بتثبيت فوز النصر، وهبوط الوحدة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، وقد بدأت بالفعل إدارة النادي في البحث عن مدرب عربي يقود دفة الفريق في الموسم القادم بدوري يلو، وأن هناك خيارات أخرى في حالة عدم إيجاد مدرب عربي جيد يقود المنظومة الفنية بالموسم الجديد، سوف تتجة الأنظار نحو قارة أمريكا اللاتينية.وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الوحدواية بصدد إعارة اللاعبين العراقي يوسف الأمين، والهولندي باكونا لأحد الأندية المحلية والخليجية نظرا لعدم انتهاء عقودهما الاحترافية، حيث تبقى لهما موسم واحد مع النادي، وتسعى إدارة الوحدة للتخلص من الأعباء المالية التي تترتب على استمرار اللاعبين لمدة موسم آخر في دوري يلو الذي تعتبر فيه ميزانية النادي أقل ماديا من فرق دوري روشن السعودي للمحترفين.