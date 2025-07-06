علمت «عكاظ» من مصادرها داخل أروقة نادي القادسية، أن إدارة النادي ستقوم بعمل تغييرات جذرية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم على المستوى الإداري، وكذلك لاعبي الفريق إذ من المتوقع مغادرة عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين، واستقطاب نجوم جدد لدعم الفريق القدساوي بشكل مختلف خلال منافسات الموسم الرياضي القادم، واعتماد هيكلة جديدة للفريق الكروي، تساهم في تحقيق طموحات القدساويين خصوصاً بعد المستويات المميزة التي قدمها فريق القادسية الموسم المنصرم تمثلت في الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك تحقيق المركز الرابع في سلم الترتيب، ويتوقع أن يتم إعلان تلك التغييرات خلال الأيام القليلة القادمة.وكان نادي القادسية قد أعلن، في وقت سابق، المعسكر الإعدادي للفريق الكروي الأول، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد، الذي يتضمن أربع مباريات ودية الأولى مع سانت ترودين البلجيكي، والثانية والثالثة أمام ليفانتي وإشبيلية، والرابعة ضد توتنغهام فورست الإنجليزي.