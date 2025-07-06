دخلت إدارة نادي الشباب بمفاوضة النجم الدولي السعودي همام الهمامي بعد دخوله فترة الأشهر الستة «الحرة» من عقده الاحترافي مع نادي الاتحاد، التي تخوله التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الحالي، ليبدأ نادي الشباب سباق التعاقد معه، والظفر به خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انطلقت الخميس الماضي.وأكدت لـ«عكاظ» أن اللاعب همام الهمامي يدرس عرضا من نادي الشباب بجدية من أجل مواصلة مشواره الكروي في الملاعب الرياضية وستتضح الصورة كاملة حيال انتقاله لصفوف الفريق الشبابي.وكان همام الهمامي وقع أول عقد احترافي له مع الاتحاد في يناير 2024 لمدة سنتين، بتوصية من الجهاز الفني للفئات السنية، وقدم اللاعب مستويات مع ناديه السابق الخلود الموسم الماضي، عندما تمت إعارته من الاتحاد، حيث أسهم الأداء الفني المميز في استدعائه إلى صفوف المنتخب السعودي الأول، ودوّن اسمه في سجلات الأخضر بمشاركته الدولية الأولى أمام ترينيداد وتوباغو ضمن منافسات بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2025.عقد همام الهمامي مع الاتحاد:- موسمان.. مدة العقد الاحترافي مع العميد- اللاعب دخل فترة الأشهر الستة «الحرة»- نهاية العقد الحالي في بداية يناير 2026