‏يسعى مدرب الهلال إنزاغي لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية بلاعبين أجانب ومحليين، وحدد احتياجاته الفنية عقب انتهاء مشاركة الفريق الهلالي في بطولة أندية العالم 2025. ويطمح المدرب إنزاغي لتلبية احتياجاته الفنية قبل انطلاق معسكر الفريق الكروي الأوروبي في أواخر يوليو الجاري من أجل تجهيز الزعيم لبطولات الموسم الجديد محلياً (كأس السوبر، دوري روشن للمحترفين، كأس الملك، دوري أبطال نخبة آسيا). هذا ومنح إنزاغي اللاعبين راحة عقب نهاية المشاركة في مونديال أندية العالم، عقب خروجه من دور ربع النهائي.من جانبه، عبّر إنزاغي عن فخره الكبير بأداء لاعبيه رغم الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1 - 2، وتوديع البطولة من الدور ربع النهائي في كأس العالم للأندية 2025، مؤكداً أن الفريق قدّم مستوى مميزاً في جميع مبارياته الخمس خلال البطولة، وأوضح إنزاغي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء أن الفريق خاض مواجهة قوية أمام منافس متمرس، وقال: «الشوط الأول كان معقّداً وشهد فرصاً عدة لم نستغلها، بينما في الشوط الثاني كنا نستحق نتيجة أفضل، لكن في النهاية يجب علينا تقبل الخسارة رغم صعوبتها».وأضاف: «هنأت اللاعبين واحداً تلو الآخر؛ لأنهم قدّموا كل ما لديهم، ووضعوا قلوبهم داخل الملعب، خضنا خمس مباريات في فترة زمنية قصيرة، وأظهر الفريق خلالها التزاماً كبيراً وجهداً بدنيّاً وذهنياً عالياً».وأشار إنزاغي إلى أن الجماهير الهلالية كان لها حضور مؤثر طوال البطولة، وقال: «كانوا حاضرين بأعداد كبيرة، ودعمونا من أول دقيقة حتى النهاية، نشعر بالحزن لأننا لم نحقق النتيجة التي يستحقونها».وحول مستقبل الفريق بيّن المدرب الإيطالي أن الجهاز الفني على تواصل يومي مع إدارة النادي لتقييم احتياجات الفريق وتعزيز صفوفه، مضيفاً: «نعلم أننا بحاجة لتقوية الفريق، لكنني فخور بجميع اللاعبين الحاليين».كما أشار إنزاغي إلى أن بعض القرارات التحكيمية لم تكن مقبولة، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه لنتيجة المباراة، وأضاف: «بالنسبة لي، هذه البطولة كانت مرحلة مفصلية لفهم مستوى الفريق والاستعداد للموسم الجديد، وسنبدأ المعسكر الإعدادي في النمسا قبل التوجّه إلى كأس السوبر».وفي ما يتعلق بالثنائي روبن نيفيز وجواو كانسيلو، أوضح إنزاغي أنهما تأثرا نفسياً بعد وفاة زميلهما جوتا، لكنهما قدّما أداءً مميزاً رغم الحالة النفسية، واختتم حديثه قائلاً: «الهلال فريق قوي، واللاعبون يملكون روحاً قتالية عالية، وسنواصل العمل من أجل تقديم موسم رائع يليق بتطلعات الجماهير».مشاركات الهلال القادمة:كأس السوبردوري روشنكأس الملكدوري أبطال نخبة آسيا