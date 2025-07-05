أوضح المدرب الوطني يحيى جابر لـ«عكاظ»، أسباب خسارة الهلال من أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2‑1، في المباراة التي أقيمت على ملعب «كامبينغ وورلد» بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، ضمن دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تعود لـ 4 نقاط فنية محددة تمثلت في عدم استغلال الفرص أمام مرمى الفريق المنافس، وسوء التمركز الدفاعي للاعبي الهلال والتي تسببت في الهدفين، وكذلك ضعف التحولات من الدفاع للهجوم، علاوة على ضعف الانضباط التكتيكي والنفسي الجماعي، وأضاف جابر، «رغم هذه النقاط الفنية إلا أن الهلال قدم مباراة جيدة وفاعلة وكان له الأفضلية في معظم أوقاتها ولكن هذا هو حال كرة القدم، وحضوره كان مشرفاً في جميع مبارياته السابقة، وحظاً أوفر في بطولات قادمة»، وأضاف يقول: «الفريق البرازيلي كان أكثر انضباطاً تكتيكياً، وعزز حضوره الدفاعي المتماسك، وربطه بخط الوسط في عمق الملعب مع التركيز على الهجوم المضاد من العمق أيضاً، وتميز الفريق بالتمركز التكتيكي هجوماً ودفاعاً». عوامل خروج الهلال: ١- عدم استغلال الفرص . ٢- سوء التمركز الدفاعي. ٣- ضعف التحولات الهجومية. ٤- ضعف الانضباط التكتيكي .