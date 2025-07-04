لم يفوّت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي فرصة من دون أن يشيد بلاعبي فريقه بعد كل مباراة في مونديال الأندية لكرة القدم، لا سيما بعد الفوز الملحمي على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3 ضمن ثمن النهائي حيث قدموا أداءً بطولياً.تُعد مجموعة إنزاغي التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ استقدامه قبل أقل من شهر، حديثة العهد في الزعيم الذي صرف مئات الملايين خلال العامين الماضيين، لكن بطريقة مدروسة، ولو أن غصّة صفقة البرازيلي نيمار لا تزال حاضرة في الذاكرة.في عام 2023، نُقلت ملكية أربعة أندية كبرى إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي: الاتحاد، والهلال، والأهلي، والنصر، لتدخل مرحلة جديدة من الدعم المالي غير المسبوق.وتجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات الأندية الأربعة حاجز المليار دولار خلال عامين، وكانت صفقة انتقال نيمار إلى الهلال من أبرز هذه الصفقات وأكثرها كلفة.لكن الصفقة التي وُضعت في مصاف انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر والفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد، انتهت بفشل ذريع بعدما شارك نيمار في سبع مباريات فقط مع الهلال بسبب الإصابة.انضم نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل إلى صفوف الهلال في أغسطس 2023 قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي، في صفقة لموسمين قُدّرت بنحو 100 مليون يورو وراتب سنوي بالمبلغ عينه.وترك البرازيلي الهلال بالتراضي ليعود إلى ناديه الأم سانتوس، حيث يعاني هناك أيضاً بسبب الإصابات على الرغم من تمديد النادي عقده حتى نهاية العام.إلا أن فشل صفقة نيمار لم تُفشل موسم الهلال الأول، إذ توّج الفريق بلقبي الدوري والكأس 2023-2024، قبل خروجه خاليّ الوفاض من الموسم الذي تلاه.وتعاقد الهلال في موسم نيمار الأول مع البرتغالي روبن نيفيز، والصربيين ألكسندر ميتروفيتش، وسافيتش، إضافة إلى الثلاثي البرازيلي رينان لودي، ومالكوم، وماتيوس بيريرا، وحدهما المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، والحارس المغربي ياسين بونو.وعزّز النادي صفوفه في الموسم التالي مرتكزاً على تعاقدات مع لاعبين شباب، فاستقدم البرازيليين ماركوس ليوناردو، وكايو سيزار، كما ضمّ معهما البرتغالي جواو كانسيلو.تطور مستمرعقب الفوز الملحمي على مانشستر سيتي 4-3 بعد التمديد، كان الحديث الأبرز يدور حول اللياقة البدنية العالية التي أظهرها لاعبو الهلال، بعد صمودهم طيلة 120 دقيقة أمام أحد أقوى الفرق الأوروبية.ولعبت أعمار اللاعبين دوراً جوهرياً في تحركاتهم داخل أرضية الملعب، وهو ما تجلى في أداء كايو سيزار بعد دخوله بديلا، وماركوس ليوناردو الذي شارك أساسياً، إلى جانب ثنائي الوسط نيفيز وسافيتش اللذين يتمتعان بخبرة كبيرة.وفي المؤتمرات الصحفية، لم يخفِ المدرب إنزاغي إعجابه بإدارة الهلال والتنظيم داخل النادي، وقال بعد التعادل مع ريال مدريد الإسباني 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات: لقد وجدت نادياً رائعاً، يلبّي كل ما أطلبه من الناحية التنظيمية والفنية، التنظيم ممتاز وكرة القدم العربية في تطور مستمر.وعبّر مدرب إنتر الإيطالي السابق عن رضاه بلاعبيه بعد كل مباراة، سواء المحليين أو الأجانب.وقال بعد التعادل مع سالزبورغ النمساوي: ليس بوسعي سوى أن أقول: «شكراً على هذا الأداء الجيد»، فيما صرّح بعد الفوز على سيتي: «نحن نعمل منذ أسابيع وهم ملتزمون وأنا كمدرب راض عن أدائهم». وأضاف: «يستحقون هذا الفوز قاتلوا على كل كرة حتى الرمق الأخير إنها فرحة للهلال والسعودية والجمهور».مراقبة السوقستتجه الأنظار بعد مونديال الأندية إلى سوق الانتقالات الصيفية القادمة، حيث ارتبط اسم الهلال بعدد من النجوم، وسبق أن تحدث الرئيس التنفيذي للنادي الإسباني إستيف كالسادا في مقابلة مع (بي بي سيش) قائلاً: «سندخل سوق الانتقالات التقليدي بعد المسابقة، ونحن نمتلك طموحات كبيرة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تعزيز الفريق بشكل أكبر، مع إدراكنا أن التشكيلة الحالية قوية وتنافسية للغاية».