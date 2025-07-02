عبر مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي عن ارتياحه الشديد بشأن مركز حراسة مرمى أسود الأطلس، والذي يشغله ياسين بونو بعد الأداء المتميز واللافت الذي ظهر به أمام فريق مانشستر الإنجليزي وفرص نفسه كأحد أبرز نجوم مونديال كأس العالم للأندية الحالية.وحسم الركراكي موقفه مجددا بالتنافس الشديد في مراكز الحراسة لمنتخب المغرب يجعل ياسين بونو، حتى أمم إفريقيا 2025.وأكد الركراكي لوسائل الإعلام المغربية أن بونو لم يعد فقط حارس مرمى مميزاً في تشكيلة أسود الأطلس، بل أصبح قدوة يُحتذى بها، وواحداً من الأسماء التي يحق للمغاربة أن يفخروا بها دولياً.كما عبّر عن أمله في أن يرى بونو يُتوّج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، مؤكداً: «إن تم تقييم الأداء بعيداً عن الضجة الإعلامية، فإن بونو هو الأجدر والأكثر استحقاقاً».