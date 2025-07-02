يبدأ لاعبو فريق النصر في التجمع بالرياض يوم الخميس 17 يوليو الجاري، لإجراء الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية، قبل السفر يوم الأحد 20 يوليو إلى النمسا لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي لمدة أسبوعين، ومن ثم المغادرة للبرتغال يوم الإثنين 4 من الشهر القادم والتي ستحتضن المرحلة الثانية لمدة أسبوع واحد، بعد ذلك سيعود الفريق إلى الرياض يوم الإثنين 11 الشهر القادم، على أن تغادر بعثة الفريق النصراوي إلى هونغ كونغ يوم الجمعة 15 الشهر القادم من أجل الاستعداد لمواجهة فريق الاتحاد يوم الثلاثاء 19 من الشهر ذاته الساعة 3:00 عصرا على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي، وتكفل بمعسكر الفريق النصراوي الإعدادي للموسم الجديد رئيس مجلس إدارة شركة النادي عبدالله الماجد.وسيقود الفريق النصراوي النجم البرتغالي كريستيانو في الموسم الجديد بعد أن تم تمديد عقده مع النادي حتى عام 2027.هذا وتنتظر فريق النصر أربع بطولات، محليا (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقاريا (دوري أبطال آسيا 2).انفوجرافيكمعسكر النصر للموسم الجديد:- التجمع بالرياض 14 يوليو الجاري.- المرحلة الأولى في النمسا 20 يوليو الجاري.- المرحلة الثانية في البرتغال 4 أغسطس القادم.- العودة للرياض 8 أغسطس القادم.- السفر لهونغ كونغ 15 أغسطس القادم.