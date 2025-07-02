يواجه الخماسي في الفريق الهلالي كاليدو كوليبالي، ورينان لودي، ومتعب الحربي، وروبن نيفيز، ومحمد القحطاني خطر الإيقاف في حال حصولهم على البطاقات الصفراء في مواجهة فلومينينسي البرازيلي غداً (الجمعة) الساعة 10:00 مساء على ملعب «كامبينج وورلد» في أورلاندو، ضمن مباريات ربع النهائي في بطولة كأس العالم للأندية العالم 2025.

من جانب آخر، ينهي مدرب الهلال إنزاغي مخططاته الفنية لمواجهة فلومينينسي، إذ سيجري مناورة ختامية سيركز خلالها على تطبيق اللاعبين للأسلوب الفني، وسيعتمد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة الحاسمة في مونديال الأندية.

وحرص إنزاغي خلال مران، الأمس (الأربعاء)، على تنفيذ اللاعبين للمهمات الفنية، والجوانب التكتيكية، وشدد على الانضباط الفني خلال المناورة الكروية الرئيسية، ويطمح في تحقيق الفوز والتأهل لدور نصف النهائي في مونديال أندية العالم.

يذكر أن فريق الهلال في حال تجاوز نظيره فلومينينسي في ربع النهائي سيواجه الفائز من مواجهة بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.

انفوجرافيك

المهددون بالإيقاف من الهلال:

- كاليدو كوليبالي

- رينان لودي

- متعب الحربي

- روبن نيفيز

- محمد القحطاني