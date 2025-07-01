أوقف مدرب الهلال إنزاغي أفراح اللاعبين بالانتصار على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025. وبدأ المدرب إنزاغي في تجهيز الفريق الهلالي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي (الجمعة) القادم الساعة 10:00 مساء على ملعب «كامبينج وورلد» في أورلاندو، إذ سيجري مناورة كروية سيركز من خلالها على تطبيق النهج الفني والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الحاسمة.من جانب آخر، رفع الهلال مكاسبه المادية في كأس العالم للأندية 2025 بعد تأهله إلى ربع النهائي عقب انتصاره على مانشستر سيتي 3/4، ليحصل بذلك على جائزة مالية إضافية بقيمة 13.125 مليون دولار، وفقًا للائحة الجوائز المعلنة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إذ يحصل الفريق المتأهل إلى لربع النهائي على مبلغ 13.125 مليون دولار (49.22 مليون ريال سعودي)، كما سيحصل المتأهل إلى نصف النهائي على 21 مليون دولار (78.75 مليون ريال سعودي).وكان الهلال حصل على 21 مليون دولار بعد تجاوزه دور المجموعات، ليصل إجمالي جوائزه في البطولة حتى الآن إلى أكثر من 34 مليون دولار (127.5 مليون ريال سعودي).يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية الحالية بأمريكا الأعلى من حيث الجوائز المالية بتاريخ البطولة، إذ رصد «الفيفا» مبلغا مناسبا يقدر بمليار دولار للبطولة، منها 475 مليون دولار للأداء الرياضي، وسيحصل الفائز بالبطولة على 40 مليون دولار.إيرادات الهلال في كأس العالم للاندية 2025:- حصل على 21 مليون دولار بعد تجاوزه دور المجموعات.-نال على 13.125 مليون دولار بعد تأهله لربع النهائي.