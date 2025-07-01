حصل المهاجم الهلالي البرازيلي ماركوس ليوناردو، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي، ضمن دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، بعد فوز «الهلال» (4-3) على ملعب كامبينج وورلد.يذكر أن ليوناردو قدم أداءً رائعاً ومميزاً، وكان نقطة تحوّل في نتيجة اللقاء إذ سجّل هدف التعادل الأول، وسجل هدف التقدم الرابع، ليصبح اللاعب الحاسم في هذا الانتصار التاريخي، وليرفع رصيده إلى 3 أهداف في هذه البطولة.وقال ليوناردو عقب المباراة: «الكثير لا يعلمون بما أعانيه في الشهور الأخيرة، والدتي تعاني في المستشفى، وكانت تعيش على الأنابيب، الحمد لله حاليّاً صحتها أفضل، وأشكر والدي ووالدتي وأختي فهم سندي دائماً، وبدعواتهم أحقق النجاح، ودونهم ما كنت سأحقق ما أنا عليه اليوم».واختتم حديثه: «واجهت فترة عصيبة في الشهرين الماضيين، أمضت والدتي 70 يوماً في العناية المركزة، واليوم هي بخير الحمد لله، عندما سجلت الهدفين تذكرتها، وهي شاهدت المباراة؛ لذلك علينا أن نفكر في عائلاتنا».