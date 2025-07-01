المدافع الهلالي علي لاجامي عقب الفوز على مانشستر سيتي
المدافع الهلالي علي لاجامي عقب الفوز على مانشستر سيتي
تابعوا عكاظ على
Google News Account
تداولت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطة لمدافع فريق الهلال علي لاجامي وهو يبعد الكرة من على خط المرمى، ويمنع هدفاً لفريق مانشستر سيتي، وكانت هذه اللقطة، حاسمة وخطيرة خلال مجريات اللقاء، إذ أنقذ اللاعب هدفاً محققاً بعد تدخله الرائع أمام المهاجم إيرلينغ هالاند، عند الدقيقة 84، وكانت النتيجة آنذاك 2-2.

جاء ذلك قبل أن يتصدى الحارس ياسين بونو لكرة أخرى، ليحافظ الثنائي على حظوظ الزعيم في المباراة، التي انتهت بفوز الأزرق برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ليتأهل إلى دور الثمانية.
أخبار ذات صلة
 
الصحف العالمية تتغنى بالهلال
الصحف العالمية تتغنى بالهلال
الهلال أول فريق عربي وآسيوي يحقّق الفوز على نادٍ أوروبي
الهلال أول فريق عربي وآسيوي يحقّق الفوز على نادٍ أوروبي