تداولت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطة لمدافع فريق الهلال علي لاجامي وهو يبعد الكرة من على خط المرمى، ويمنع هدفاً لفريق مانشستر سيتي، وكانت هذه اللقطة، حاسمة وخطيرة خلال مجريات اللقاء، إذ أنقذ اللاعب هدفاً محققاً بعد تدخله الرائع أمام المهاجم إيرلينغ هالاند، عند الدقيقة 84، وكانت النتيجة آنذاك 2-2.جاء ذلك قبل أن يتصدى الحارس ياسين بونو لكرة أخرى، ليحافظ الثنائي على حظوظ الزعيم في المباراة، التي انتهت بفوز الأزرق برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ليتأهل إلى دور الثمانية.