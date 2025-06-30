علمت «عكاظ» من مصادرها أن الإدارة الاتحادية تعمل على حسم ملف تجديد عقد نجم المنتخب السعودي لاعب الفريق الكروي الأول همام الهمامي في غضون الأيام القادمة بهدف المحافظة على أحد أبرز المواهب الصاعدة. ويسعى المدير الرياضي بنادي الاتحاد الإسباني رامون بلانيس إلى التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب على تجديد عقده مع العميد، إذ سيدخل النجم همام الهمامي فترة الستة أشهر (الحرة) التي تتيح له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الحالي.وتراقب عدة أندية المفاوضات بين نادي الاتحاد واللاعب همام الهمامي، وتنتظر دخول اللاعب الفترة «الحرة» والدخول على خط المفاوضات من أجل التعاقد مع اللاعب.وخاض الجناح همام الهمامي تجربة احترافية مع نادي الخلود على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الماضي ومن ثم عاد إلى نادي الاتحاد.وكان همام الهمامي لفت أنظار مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد خلال تواجده مع «الأخضر» في بطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) 2025 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وغاب عن المشاركة في مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيك في دور ربع النهائي ببطولة «الكونكاكاف» إثر تعرضه إلى جرح في كاحل القدم خلال التدريبات الجماعية الخميس الماضي، وخضع للخياطة الطبية.