كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري مرشح للدخول في القائمة النهائية للاعبين الذين سيتم اختيارهم لجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية التي سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.ويأتي ترشيح النجم سالم الدوسري لقائمة جائزة الأفضلية على مستوى القارة الآسيوية عقب حصوله على لقب هداف دوري أبطال نخبة آسيا 2025/2024 برصيد 10 أهداف، وحصد جائزة أفضل لاعب محلي في دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي، ونال جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال وباتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية 2025، كما شارك مع المنتخب السعودي في مباريات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، واستمراره أيضاً في خوض مباراتي «الملحق الآسيوي» القادمتين.وكان الاتحاد الآسيوي في بداية ديسمبر من العام 2024 أعلن استضافة المملكة العربية السعودية حفل جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية ومؤتمر رؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية والأمناء العامين للعام الحالي 2025.يذكر أن سالم الدوسري فاز بجائزة أفضل لاعب آسيوي في كرة القدم لعام 2022، خلال حفل استضافته العاصمة الدوحة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.أرقام سالم الدوسري- حصل على لقب هداف دوري نخبة آسيا 2025/2024 برصيد 10 أهداف- نال جائزة أفضل لاعب محلي في دوري روشن للمحترفين الموسم الماضي- حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال وباتشوكا بمونديال الأندية 2025- شارك مع المنتخب السعودي في تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026