أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن رحيل المهاجم الكولومبي جون دوران عن نادي النصر بات مؤكداً بنسبة 100%.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «يبدو أن فنربخشة قد أحرز تقدماً جديداً في مفاوضات التعاقد مع جون دوران أمس (الأحد)».

وأضاف: «الصفقة تقترب من نهايتها، وبالنسبة لدوران في النصر، انتهت القصة».

وختم: «أطراف الصفقة تثق في إتمام عملية انتقال دوران إلى فنربخشة قريباً».

وبحسب تقارير صحفية، فإن فنربخشة وافق على منح دوران راتباً ضخماً لضمه على سبيل الإعارة، أعلى حتى مما يتقاضاه مع نادي النصر، والصفقة في طريقها إلى النجاح.

وانضم دوران إلى النصر مطلع العام الحالي، قادماً من أستون فيلا الإنجليزي، في صفقة قُدرت قيمتها بنحو 77 مليون يورو.

ويرتبط جون دوران بعقد مع النصر حتى عام 2030، وتُقدَّر قيمته السوقية بـ35 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».