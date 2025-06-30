أوضح الدولي المصري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش صعوبة مواجهة الهلال ضمن دور ثمن النهائي من مونديال كأس العالم للأندية 2025، مؤكداً أن اللقاء صعب على الفريقين كونه يضع تحت بند خروج مغلوب، ففي عالم كرة القدم لا تعترف بالأقوال، بل الأفعال وإظهار القدرات لأجل أن تواصل المشوار وتكسب المباريات التي يخوضها كل فريق.وأضاف: «على ملعب «كامبينغ وورلد» بمدينة أورلاندو الأمريكية، سندخل مواجهة الهلال السعودي وأعيننا على تحقيق الفوز والوصول إلى دور ربع النهائي، كوننا ندخل كل لقاء على حِدة حتى نصل إلى تحقيق الهدف الذي أتينا لأجله في نهاية المشوار».وعن أمنيته في إحراز أول هدف مونديالي مع المان سيتي قال: «حق مشروع وكل لاعب يطمع في ذلك، وبمشيئة الله سأسجل في مرمى الهلال».وتابع حديثه: «مواجهة الهلال ستكون صعبة؛ لأنه فريق كبير، ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، فنحن نحترم جميع المنافسين، لكننا نعلم أنه إذا أظهرنا قدراتنا على أرض الملعب فسيكون من الصعب جدّاً هزيمتنا».وعن تأقلمه مع الفريق منذ الانضمام إليه في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من باير ليفركوزن قال: «استقبال اللاعبين لي بشكل جيد ساهم في تأقلمي سريعاً».ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة مانشستر سيتي والهلال مع الفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وفلومينينسي البرازيلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.