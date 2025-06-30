تنتظر جماهير الكرة العربية والآسيوية ممثلها فريق الهلال السعودي في مباراته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، التي ستقام ضمن منافسات دور الـ 16 من النسخة الجارية لكأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية. ويقود الزعيم المدرب سيموني إنزاغي إذ تتمنى الجماهير الهلالية أن يتجاوز هذا الدور ويذهب إلى أبعد من ذلك في مونديال الأندية.يذكر أن سيموني إنزاغي لعب مرتين أمام مانشستر سيتي الإنجليزي قبل هذه المواجهة، إذ قابل فريق مان السيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2022-2023 وانتصر مانشستر سيتي الإنجليزي وحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب إنتر ميلان الذي كان يدربه إنزاغي، أما اللقاء الثاني فكان في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، وبهذا فإن المدرب الإيطالي لم يستطع تحقيق أي فوز على فريق السيتي قبل المواجهة الثالثة التي ستقام هذا اليوم.