يستعد نادي الهلال لمواجهة مرتقبة أمام مانشستر سيتي، بطل أوروبا السابق، ضمن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 في واحدة من أقوى وأصعب التحديات التي يخوضها الفريق آسيويًا.هذه المباراة تُعد الخامسة في سجل مواجهات الهلال الرسمية أمام الأندية الأوروبية، وقد سبق للفريق السعودي تسجيل حضور طيب في مواجهاته السابقة، وكانت تجاربه مع القارة العجوز مؤشرًا على تطوره القاري والدولي.الهلال ضد تشيلسيبدأت المواجهات الرسمية للزعيم ضد الأندية الأوروبية عندما واجه تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس القارات للأندية FIFA 2021، والتي أقيمت في فبراير 2022 بمدينة أبوظبي.خسر الهلال تلك المباراة بهدف دون مقابل أحرزه روميلو لوكاكو في الدقيقة 32، ورغم المحاولات الهلالية في الشوط الثاني، بقيت النتيجة ثابتة حتى صافرة النهاية. أظهر الهلال خلال تلك المواجهة مستوى تنظيميًا عاليًا وأداءً دفاعيًا صلبًا، وكان قريبًا من التعادل في أكثر من فرصة، إلا أن الحظ لم يكن حليفه.أمام بطل أوروباثاني المواجهات جاءت في نهائي كأس القارات للأندية FIFA 2022، حين واجه الهلال نادي ريال مدريد الإسباني في الرباط، المغرب.كانت المباراة مثيرة وغزيرة بالأهداف، وانتهت بنتيجة 5-3 لصالح الفريق الملكي. سجل للهلال كل من موسى ماريغا، ولوسيانو فييتو الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 63 و79. ورغم الخسارة، قدم الهلال واحدة من أفضل مبارياته في المحافل الدولية، وأثبت قدرته على مجاراة كبار أوروبا هجوميًا، وهو ما منح الفريق إشادة واسعة من الإعلام العالمي.الزعيم الملكي.. مرة أخرىفي كأس العالم للأندية 2025، واجه الهلال ريال مدريد مجددًا في دور المجموعات، ونجح هذه المرة في اقتناص تعادل ثمين بهدف لمثله. جاءت المباراة قوية من الطرفين، وظهر الهلال أكثر توازنًا من المرات السابقة، خصوصا على مستوى الاستحواذ والانتشار في الملعب، حيث سجل للزعيم سالم الدوسري، فيما تصدى ياسين بونو لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.سلبية سالزبورغوفي الدور نفسه، واجه الهلال نظيره ريد بول سالزبورغ، وكانت تلك هي المواجهة الرابعة للزعيم ضد نادٍ أوروبي في البطولات الرسمية، حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي دون أهداف، مما مهد طريق الفريق السعودي للتأهل نحو الدور القادم.سجل مباريات الهلال ضد الأندية الإنجليزيةبعيدًا عن المباريات الرسمية، خاض الهلال عدة مباريات ودية أمام أندية أوروبية، لا تقل أهمية من حيث القيمة المعنوية والفنية. من أبرز تلك المواجهات فوزه على نادي فالنسيا الإسباني عام 2005 بنتيجة 2-1.كما حقق فوزًا شهيرًا على مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراة ودية عام 2008، والتي شهدت اعتزال الأسطورة سامي الجابر، حين فاز الهلال بنتيجة 3-2 أمام أنظار نخبة من نجوم الشياطين الحمر.وفي رصيد الهلال أيضًا مباراتان وديتان أمام نوتنغهام فورست الإنجليزي، انتهت الأولى بخسارة والثانية بفوز، ليصبح مجموع مبارياته أمام الأندية الإنجليزية – باحتساب مباراة تشيلسي الرسمية – أربع مواجهات، فاز في اثنتين، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة.