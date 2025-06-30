تهدد الأجواء المناخية بإيقاف اللقاء المنتظر بين مانشستر سيتي والهلال ضمن دور الـ 16 من مسابقة مونديال كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب «كامبينغ وورلد» بمدينة أورلاندو في الولايات المتحدة وسط تحذيرات من تقلب حالة الطقس في توقيت المباراة.وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن هناك تحذيرات جوية تهدد بوقف مباراة مانشستر سيتي والهلال مع احتمالات حدوث عواصف رعدية.وأكدت أن الأجواء في مدينة أورلاندو الأمريكية قد تشهد عاصفة رعدية في وقت إقامة اللقاء نفسه وهو ما يهدد بوقفه.وكانت بطولة كأس العالم للأندية الحالية شهدت عدة توقفات لست مباريات بسبب ظاهرة سوء الأحوال الجوية.