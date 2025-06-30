سالم تابعوا عكاظ على يخوض نادي الهلال مواجهة مصيرية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، فجر غد (الثلاثاء)، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الهلال حجز مقعده في ثمن النهائي بعد تعادله مع ريال مدريد الإسباني 1-1، ومع ريد بول سالزبورغ النمساوي 0-0، وانتصاره على باتشوكا المكسيكي 2-0، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط.





وتعرض «الزعيم» لضربة موجعة بإصابة قائده سالم الدوسري في العضلة الخلفية، ما سيبعده عن الملاعب لمدة تراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وبالتالي غيابه عن بقية مباريات البطولة.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخيارات المتاحة أمام المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي لتعويض غياب سالم الدوسري أمام مانشستر سيتي، وجاءت على النحو التالي:

كنو الخيار الأقرب

يُعد محمد كنو الخيار الأول لتعويض غياب سالم، إذ شارك بديلًا له في المباراة الماضية أمام باتشوكا، وكأن إنزاغي كان يستعد لأي طارئ بغيابه، ليكون خط الوسط مكونًا من كنو، وعلى يمينه سافيتش وعلى يساره ناصر الدوسري، بالإضافة إلى روبن نيفيز بالطبع سواء كلاعب خط وسط رقم 6، أو قلب دفاع ثالث بين التمبكتي وكوليبالي، حسبما يراه المدرب مناسبًا.





لاجامي خيار ثانٍ

طرح موقع «فيفا» اسم علي لاجامي كخيار ثانٍ، لكن ليس في مركز سالم الدوسري تحديدًا، بل كقلب دفاع ثالث إلى جانب كوليبالي والتمبكتي ضمن خطة 5-3-2. ويقود الهجوم في هذا التشكيل الثنائي ليوناردو ومالكوم، مع ثلاثي وسط مكوَّن من سافيتش، نيفيز، وناصر الدوسري.

عودة محتملة لكايو سيزار

الخيار الثالث يتمثل في إشراك كايو سيزار أساسيًا في مركز الجناح الهجومي الأيمن، مع التحول إلى خطة 4-2-3-1 أو 4-3-3، ما يعني انتقال مالكوم إلى الجناح الأيسر، وهو المركز الذي سبق أن شغله خلال موسم 2023-2024 في ست مباريات، ويضم خط الوسط حينها كلًا من ناصر الدوسري، نيفيز، وسافيتش.

ويُعد هذا الخيار مستبعدًا إلى حد كبير، نظرًا لعدم مشاركة كايو في أي من المباريات الثلاث السابقة بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.

الدوسري بديلاً للدوسري

الخيار الرابع يتمثل في إشراك محمد كنو في وسط الملعب، مع الدفع بناصر الدوسري في مركز الجناح الأيسر، وبهذا التشكيل، يلعب كنو إلى جانب نيفيز وسافيتش في خط الوسط، ضمن خطة 4-3-3 أو 4-2-3-1، بينما يتكوَّن خط الهجوم من مالكوم يمينًا، وناصر الدوسري يسارًا، وليوناردو في مركز رأس الحربة، لكن هذا الخيار يبدو الأقل ترجيحًا، نظرًا لأهمية ناصر في وسط الملعب، وصعوبة إبعاده عن مركزه الأساسي، خصوصًا أنه لم يُختبر كثيرًا في دور الجناح الأيسر.