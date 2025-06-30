تتجه أنظار عشاق الكرة العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة نحو ملعب كامبينغ وورلد، لمتابعة اللقاء المنتظر الذي يجمع ممثل الوطن الهلال أمام حامل اللقب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الساعة الرابعة من فجر يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن لقاءات دور الـ16 لمونديال الأندية والمقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.يدخل فريق الهلال هذا اللقاء بعد مشوار مميز قدمه في دور المجموعات، إذ تعادل مع ريال مدريد الإسباني وريد بول سالزبورغ النمساوي ومن ثم انتصر على باتشوكا المكسيكي، ليحتل ثاني المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط وله من الأهداف 3 وعليه هدف وحيد، ويسعى الهلال لتجاوز حامل اللقب والوصول لربع نهائي المونديال، رغم غياب القائد سالم الدوسري والمهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش، ويعتمد المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي على طريقة 4 – 2 – 3 – 1، بوجود البرازيلي ماركوس ليوناردو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي مالكوم وسافيتش وناصر الدوسري، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس المغربي ياسين بونو وأمامه رباعي الدفاع كانسيلو وحسان تمبكتي وكوليبالي ولودي.فيما يدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء، بعد أن تصدر فرق مجموعته السابعة بالعلامة الكاملة، إذ انتصر في اللقاءات الثلاثة أمام كل من العين الإماراتي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي، وأحرز 13 هدفاً كثاني أقوى خط هجوم في مونديال الأندية بعد بايرن ميونيخ، وتلقت شباكه هدفين، ويعتمد المدرب الإسباني بيب جوارديولا على طريقة 4 – 2 – 3 – 1، بوجود المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند في خط المقدمة وخلفه الثلاثي سافيو موريرا وفيل فودين وجيريمي دوكو، ويتواجد في حراسة المرمى البرازيلي ايدرسون مورايس وأمامه رباعي الدفاع ماثيوش نونيس وروبن دياز ومانويل اكانجي وريان ايت نوري، ويطمح الفريق الإنجليزي لمواصلة مشواره نحو النهائي للمحافظة على لقبه، الذي حققه في الموسم الماضي في النسخة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.