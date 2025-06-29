جون تكستور
جون تكستور
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أعلن رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور أنه سيتنحى عن إدارة نادي ليون الفرنسي بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بسبب وضعه المالي.

وقال تكستور: «نجاحنا على أرض الملعب لم يقابله نجاحنا خارجه».

وأضاف: «سأتراجع عن هذه العملية لدينا بعض الأشخاص والشركاء الذين سيتخذون خطوة للأمام».

وأضاف: «أنا مالك النادي لو كان لديّ مدرب يخوض مباراة خمس مرات متتالية بخطة تكتيكية سيئة لكنت أقلته».

وتابع: «بصفتي المالك الأكبر لشركة إيغل فوتبول، من الواضح أنني لا أحقق النجاح في مجلس إدارة النادي؛ لذا سنوظف بعض الوجوه الجديدة وسنعمل بشكل بناء للغاية مع المجلس».
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