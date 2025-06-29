القائد سالم الدوسري مع جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال وباتشوكا المكسيكي بكأس العالم للأندية
القائد سالم الدوسري مع جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال وباتشوكا المكسيكي بكأس العالم للأندية
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يعود قائد فريق الهلال سالم الدوسري للمشاركة في المباريات مع الزعيم بدءا من مواجهة القادسية في دور نصف النهائي في بطولة كأس السوبر السعودي التي ستقام يوم الأربعاء 20 أغسطس القادم، الساعة 3:00 عصرا على استاد هونغ كونغ الدولي.

وسيخضع الدوسري لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر ونصف الشهر، عقب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي في ختام مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وحصل القائد الهلالي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى باتشوكا في اللقاء الذي انتهى بهدفين مقابل لاشيء للزعيم.

يذكر أن الكابتن سالم الدوسري جدد عقده مع نادي الهلال حتى العام 2027، في شهر مايو الماضي.

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