أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن الهدف من المشاركة في بطولة الكأس الذهبية "الكونكاكاف" 2025 تحقق من خلال تجهيز اللاعبين والمنتخب السعودي بأفضل طريقة ممكنة، وكانت هذه البطولة فرصة سانحة كونها المرة الأولى التي نلعب فيها مع منتخبات من هذه القارة، ومن الجيد أن تكون ضمن أفضل 8 منتخبات في أول مشاركة، إضافة إلى أنها كانت فرصة مناسبة للمدرب من أجل تجربة عدد من اللاعبين لأول مرة ومشاهدتهم، خصوصاً من هم في سن صغيرة.وأضاف: الهدف الأساسي بالنسبة للمنتخب السعودي التأهل لكأس العالم 2026، ولدينا مباراتان في أكتوبر القادم ستكونان في السعودية، وهما مباراتان حاسمتان في الملحق الآسيوي، وكانت هذه البطولة فرصة جيدة للمدرب رينارد واللاعبين للاحتكاك بمنتخبات تلعب بطريقة مختلفة، والمدرب واللاعبون استفادوا ليكونوا جاهزين لمباراتي الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال القادم.وأشار المسحل إلى أن الجمهور السعودي يعتبر خير حافز لنا، ونحن جميعاً نسعى لإرضائهم ونعدهم بالعمل الجاد، وأن نؤدي في الملعب بكل ما نملك، وثقتنا كبيرة برجال الأخضر في الوصول لكأس العالم 2026.وشدّد في ختام حديثه بقوله: «علاقة مدرب المنتخب رينارد مع اللاعبين تعتبر قوية جدّاً ودائماً ما يحفزهم في سبيل المضي قدماً نحو تحقيق التطلعات والأهداف».