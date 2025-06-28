علمت «عكاظ» من مصادرها أن ناديي الخلود والنجمة يتنافسان على التعاقد مع النجم هتان باهبري على انضمامه لصفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة التي ستبدأ في 20 يوليو القادم، وتنتهي في العاشر من سبتمبر القادم 2025.وكشفت المصادر أن المفاوضات بين باهبري وناديي الخلود والنجمة متقدمة، وسيختار اللاعب النادي المناسب الذي يحظى من خلاله بفرصة اللعب، ويلبي متطلباته كافة وفق العقد الاحترافي لموسم رياضي واحد. ويسعى نادي الخلود والنجمة إلى التعاقد مع اللاعب، الذي ينتهي عقده مع نادي التعاون نهاية يونيو الجاري.وكان باهبري أعلن في نهاية الموسم الرياضي الماضي عدم استمراره مع نادي التعاون بعد انتهاء عقده الاحترافي، ويفضل خوض تجربة احترافية جديدة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.يذكر أن هتان باهبري خاض خمسة تجارب احترافية في مسيرته الكروية مع أندية (الاتحاد، والخليج، والشباب، والهلال، والتعاون).