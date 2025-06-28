يسعى المنتخب السعودي بقيادة المدرب رينارد للوصول للمرة الرابعة لشباك المنتخب المكسيكي خلال المواجهة التي ستجمعهما الساعة 5:15 صباح غد (الأحد)، ضمن مباريات دور ربع النهائي في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف 2025»، وكان منتخبنا الوطني وصل لمرمى المكسيكي ثلاث مرات عبر تاريخ، وجاءت أولى الأهداف خلال مواجهة جمعت المنتخبين في لوس انجلوس عام 1995 عندما خسر الأخضر اللقاء بهدفين مقابل هدف، بينما الهدف الثاني بكأس القارات عام 1999 في المكسيك والتي خسرها الأخضر 5/1، والهدف الثالث في الجولة الختامية من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث فازت المكسيك 2/1.