فرض ممثل الوطن فريق الهلال نفسه في دور الـ16 لكأس العالم للأندية بعد أن تفوق على فريق باتشوكا المكسيكي بهدفين دون مقابل، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة ويرافق متصدر المجموعة فريق ريال مدريد الإسباني الذي تفوق على ريد بول سالزبورغ النمساوي بثلاثة أهداف دون مقابل.فعلى ملعب جيوديس بارك، انتصر ممثل الوطن فريق الهلال على نظيره فريق باتشوكا المكسيكي بهدف دون مقابل بعد لقاء مثير سيطر فيه الهلال على مجريات المباراة، وبدأ اللقاء بتهديد أول عن طريق البرازيلي مالكوم بتسديدة قوية مرت فوق العارضة، ومن تمريرة من ناصر الدوسري لزميله سالم الدوسري الذي واجه المرمى المكسيكي ووضع الكرة فوق الحارس سباستيان خورادو (د: 22)، وفي الوقت بدل الضائع تلقى ماركوس ليوناردو كرة طويلة من نيفيز ليكسر ليوناردو حاجز التسلل ويواجه الحارس خورادو ويتجاوزه ويضع الكرة في الشباك هدفاً هلالياً ثانياً (د: 90+5)، ليعلن بعدها الحكم عن نهاية اللقاء بفوز الهلال بهدفين دون مقابل.وعلى ملعب لينكون فاينانشال فيك، تفوق ريال مدريد الإسباني على نظيره ريد بول سالزبورغ النمساوي بثلاثة أهداف دون مقابل، وتناوب على إحراز أهداف ريال مدريد الثلاثة كل من: فينيسيوس جونيور (د: 40)، فيديريكو فالفيردي (د: 45+3)، جونزالو جارسيا (د: 84).وبهذه النتيجتين، يتصدر ريال مدريد فرق المجموعة برصيد 7 نقاط يليه الهلال برصيد 5 نقاط ليتأهلا لدور الـ16، فيما غادر البطولة كل من ريد بول سالزبورغ (ثالث المجموعة)، وباتشوكا صاحب المركز الرابع والأخير، وسيلاقي ممثل الوطن فريق الهلال نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب في دور الـ16 يوم الثلاثاء الأول من يوليو عند الساعة الرابعة فجراً، فيما يلتقي ريال مدريد نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي في ذات اليوم في تمام الساعة العاشرة ليلاً.