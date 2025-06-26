يحمل ممثل الوطن نادي الهلال آمال العرب وآسيا بالتواجد في دور الـ16 لكأس العالم للأندية عندما يلاقي باتشوكا المكسيكي في تمام الساعة الرابعة من فجر يوم الجمعة، كما يلتقي في التوقيت ذاته ريال مدريد الإسباني بفريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، وذلك في ختام دور المجموعات للمجموعة الثامنة من المونديال.على استاد جيوديس بارك، يدخل فريق الهلال لقاءه أمام باتشوكا بأمل الفوز وبفارق هدفين للعبور لدور الـ16 دون النظر لنتيجة اللقاء الثاني الذي يجمع ريال مدريد وريد بول سالزبورغ، ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد نقطتين حصدها من تعادلين مع ريال مدريد وسالزبورغ، وله من الأهداف 1 وعليه 1، ويحتاج للفوز بأي نتيجة للتأهل؛ شريطة فوز أحد الفريقين على الآخر في المواجهة الثانية، وللتأهل المباشر فإن الهلال بحاجة للفوز بفارق هدفين دون النظر للمواجهة الثانية، فيما يدخل فريق باتشوكا هذا اللقاء سعياً للخروج بنتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين من ريد بول سالزبورغ وريال مدريد ليحتل المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.وعلى ملعب لينكون فايناتشال فيلد، يواجه المتصدر ريال مدريد وصيف سالزبورغ النمساوي في لقاء مهم لكلا الفريقين للتأهل لدور الـ16، إذ يسعى كل فريق للفوز من أجل ضمان التأهل، ويدخل ريال مدريد هذا اللقاء متصدراً فرق المجموعة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وله من الأهداف أربعة وعليه هدفان، فيما يحتل سالزبورغ المركز الثاني بذات الرصيد من النقاط من فوز وتعادل وله هدفان وعليه هدف وحيد.