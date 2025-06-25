أبدى مدرب فريق الهلال سيموني إنزاغي سعادته الكبيرة بتوليه مهمة قيادة الزعيم، والبيئة الداعمة التي وجدها داخل وخارج النادي.وشكر إنزاغي ناديه السابق إنتر ميلان على السنوات الأربع الرائعة التي قضاها مع الفريق، وذلك بعد رحيله لتولي مهمة تدريب الفريق الهلالي.وفي تصريحات نقلها موقع «TMW» خلال تواجده في بطولة كأس العالم للأندية، تحدث إنزاغي عن تجربته الجديدة مع الهلال، لكنه لم يغفل عن التعبير عن امتنانه الكبير للنيراتزوري وجماهيره، تقديراً للمرحلة التي قضاها مع النادي الإيطالي.وعند سؤاله عن وظيفته الجديدة قال إنزاغي: «لقد بدأت للتو مع الهلال وقضيت أسبوعا في السعودية، ثم أمضينا عشرة أيام هنا في الولايات المتحدة، أنا أتكيف بشكل جيد، لقد وجدت ناديا كان يرغب في التعاقد معي حقاً، وهم يدعمونني بكل الطرق الممكنة داخل وخارج الملعب».