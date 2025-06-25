تعول جماهير الهلال على مواصلة النجومية لحارس مرمى الفريق ياسين بونو كثيرا وتألقه وإبداعاته وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريق الهلالي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.وتضع الجماهير الزرقاء ثقتها الكبيرة في الحارس بونو بمواصلة تقديم أفضل المستويات الفنية والدفاع عن المرمى كما حدث ذلك في مباراتي الفريق الهلالي أمام ريال مدريد الإسباني، وسالزبورغ النمساوي، والتأكيد على أنه أحد أعمدة الفريق في البطولة العالمية.على صعيدٍ آخر، أطلقت جماهير الهلال حملات دعم عبر منصات التواصل خلال الأيام التي تسبق هذا اللقاء، مطالبة اللاعبين بالروح القتالية والتركيز طوال أوقات المباراة واستغلال الفرص بشكل إيجابي، وأن المباراة أمام باتشوكا لا تقبل القسمة على اثنين من أجل التأهل في هذه المجموعة، وبلا شك تجاوز الزعيم لهذا الدور سيعطيه دفعة معنوية قوية بالأدوار القادمة في البطولة.