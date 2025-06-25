«رُبَّ صدفةٍ خيرٌ من ألف ميعاد»، تُردّد هذه المقولة لأي حدث أو موقف وما شابه ذلك، وها هي المقولة نفسها تنطبق على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونادي الهلال اللذين يتواجدان في الولايات المتحدة الأمريكية، الأول لخوض غمار منافسات بطولة الكأس الذهبية، ويلعب الثاني كأس العالم للأندية 2025.المنتخب السعودي سيواجه نظيره المكسيكي ضمن ربع نهائي الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2025، صباح يوم (الأحد) القادم على ستاد ستيت فارم الذي يقع في مدينة غلانديل التابعة لولاية أريزونا والذي يتسع لـ(65 ألف) مشجع.وهناك وعلى بُعد مسافة «1,675 كم»، يحتضن ستاد جيوديس بارك الذي يقع في «تينيسي» الأمريكية مواجهة الهلال وباتشوكا المكسيكي فجر يوم بعد غدٍ (الجمعة) في لقاء مهم ومفصلي للزعيم.الصدفة بين منتخب الوطن «الأخضر»، وممثل الوطن «الأزرق» أن كلا اللقاءين مهمان مع منتخب المكسيك وباتشوكا، كما أن المباراتين تعتبران مفصلية ففوز الأخضر سينقله لدور نصف النهائي في بطولة «الكونكاكاف»، وانتصار الزعيم سيجعله متأهلاً لدور ثمن النهائي في مونديال الأندية.