أشارت تقارير إخبارية إلى قيمة المبالغ المالية التي فاز بها فريق الهلال إثر مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، الذي ما زالت تنتظره مواجهة حاسمة أمام باتشوكا المكسيكي فجر يوم غدٍ الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بالمسابقة المقامة في الولايات المتحدثة الأمريكية.ويواجه الزعيم باتشوكا ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية، بحثاً عن خطف بطاقة العبور إلى دور ثمن النهائي.وغادرت الفرق العربية منافسات كأس العالم للأندية، دون أن تستطيع خطف بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي من المسابقة، عدا الهلال ممثل الوطن الذي تظل آماله قائمة بالجولة الأخيرة المنتظرة.وودع الأهلي المصري البطولة بعد أن تذيل جدول ترتيب المجموعة الأولى من المسابقة بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة، ليغادر البطولة دون تحقيق انتصار.وفقد الترجي التونسي آماله بعد خسارته أمام تشيلسي في الجولة الثالثة، ليحتل المركز الثالث في مجموعته مودعاً البطولة دون بطاقة العبور لثمن النهائي.وانتهت آمال الوداد المغربي والعين الإماراتي، في بلوغ دور ثمن النهائي بعد أن خسر الثنائي مبارياتهما في الجولتين الأولى والثانية، ليغادرا المسابقة قبل خوض مواجهة الجولة الثالثة.ووفقاً للائحة المالية التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فقد حصد الهلال حتى الآن «11.5 مليون دولار»، مقسمة إلى 9.5 مليون دولار للمشاركة في البطولة، ومليون دولار قيمة التعادل ضد ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى، ومثلها نتيجة التعادل مع سالزبورغ النمساوي في الجولة الثانية.وأعلن «فيفا» -سابقاً- تخصيص مكافآت مالية ضخمة لكأس العالم للأندية 2025، تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار دولار، توزع حسب أداء الفرق مع اختلاف المبالغ بحسب القارات.وتحصل أندية القارة الآسيوية، ومن بينها الهلال، على 9.5 مليون دولار مقابل المشاركة، بينما يمنح الفوز في كل مباراة مكافأة بقيمة مليوني دولار، والتعادل يحصل على مليون دولار.ويحصل الفريق المتأهل إلى دور الـ16 على مكافأة مالية إضافية، بقيمة 7.5 مليون دولار.انفوجرافيك- مكاسب الهلال المالية في كأس العالم 2025- 9.5 مليون دولار للمشاركة في مونديال الأندية- مليون دولار قيمة التعادل ضد ريال مدريد وسالزبورغ