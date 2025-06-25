يسعى مدرب فريق باتشوكا المكسيكي لوزانو لإعداد خطة يتجاوز بها منافسه الفريق الهلالي خلال المواجهة بينهما، التي ستقام فجر يوم بعد غدٍ الجمعة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعة لحساب المجموعة الثامنة ضمن منافسات مونديال كأس العالم للأندية. إذ يعتمد المدرب لوزانو على أسلوب اللعب السريع (المرتدات الخاطفة)، الذي ينجح به في سحب لاعبي الخصم للأمام والهجوم على مرماه، ومن ثم تنفيذ المرتدات بطريقة جيدة جداً كونه يمتلك لاعبين سريعين.وقد يشكل باتشوكا المكسيكي تهديداً حقيقياً لدفاع الهلال، إذا لم يستطع لاعبو الوسط استعادة الكرة بشكل سريع أو إذا تقدم المدافعون بشكل مبالغ فيه.كما يقومون بتنفيذ الهجمات المرتدة الخاطفة بصورة إيجابية، وهذا بلا شك يعتبر مقلقاً لدفاع الزعيم كون لديه لاعبين يتمتعون بالسرعة والمهارة في نقل الكرة من مناطقهم الدفاعية إلى مرمى الخصم بأقل عدد من اللمسات، كما أن الفريق المكسيكي لديه القدرة الفائقة على استغلال المساحات التي قد يخلفها لاعبو كتيبة إنزاغي الذين يتقدمون لخط الهجوم؛ ولهذا تعد الهجمات المرتدة سلاحاً مميزاً لفريق باتشوكا.