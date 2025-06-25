يقود مواجهة الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي في بطولة كأس أندية العالم 2025، الحكم الهولندي داني ماكيلي والذي يمتاز بالشخصية القوية التي امتلكها نتيجة عمله العسكري، مما أسهم هذا العمل في صقل شخصيته الحازمة داخل أرضية الملعب.وسيتولى الحكم داني ماكيلي قيادة مباراة تجمع مدرستين كرويتين مختلفتين، فالهلال يمتلك في صفوفه عددا كبيرا من النجوم العالميين، حينما يواجه الفريق المكسيكي الصعب والذي اعتاد على المنافسات القارية وستكون قرارات الحكم لها دور كبير في سير المباراة القادمة.وتعتبر هذه المواجهة هي السابعة التي يديرها الهولندي ماكيلي لنادي الهلال، حيث سبق أن أدار له 6 مباريات، واستطاع الفريق الهلالي تحت قيادته تحقيق الفوز في 4 مباريات منها نهائي السوبر السعودي أمام الفيصلي في 2022، كما أن الزعيم تلقى أثقل هزيمة في تاريخه الجديد عندما فاز التعاون بخماسية نظيفة في نصف نهائي كأس الملك 2018-2019، واللقاء السادس انتهى بالتعادل.ويعتبر ماكيلي أبرز حكام النخبة في أوروبا، وقد حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2011.