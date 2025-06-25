بعد أن أعلن نادي النصر إقالة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي من منصبه، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في الساعات الماضية، يصبح الإيطالي بيولي المدرب الـ10 الذي يتم الاستغناء عنه خلال آخر 4 مواسم ونصف. وكانت البداية بالمدرب فيتوريا 86 مباراة، وهورفات 16مباراة، ومينيزيس 12مباراة، وسالازار 3 مباريات، وإيمانويل 5مباريات، وروسو 20مباراة، غارسيا 26مباراة، ايليتشيتش 8 مباريات، وكاسترو 54 مباراة، وبيولي 44 مباراة.يذكر أن نادي النصر أنهى موسمه تحت قيادة المدرب بيولي بتحقيق المركز الثالث بالدوري برصيد 70 نقطة، في حين خرج من منافسات دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي أمام كاواساكي الياباني، كما خسر 1-0 أمام التعاون في دور الـ16 بكأس الملك.