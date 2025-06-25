في مشهد يختزل جوهر العلاقة بين اللاعب والمدرّب، وبين الفريق وقيادته، اختار قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو أن يختصر موقفه من نهاية تجربة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي بكلمات قليلة، لكنها مُحمّلة بمعانٍ كثيرة.كتب رونالدو عبر حسابه الرسمي:‏«Grazie per tutto» وتعني بالإيطالية: «شكراً على كل شيء».هذه العبارة، على بساطتها، جاءت رسالةً مدروسةً، تؤكد أن كريستيانو لا يتعامل مع التفاصيل كـ«نجم أجنبي» عابر في مشهد محلي، بل يتعامل قائداً يتقن التعبير عن موقفه في اللحظة المناسبة، وباللغة التي تحمل الاحترام دون إدانة، والتقدير من دون انفعال.وفي وقت تنشغل فيه الجماهير بالبحث عن هوية المدرب القادم، يقدّم كريستيانو مشهداً مختلفاً؛ مشهد القائد الذي يتقدّم بخطوة نحو تعزيز القيم داخل النادي، قبل أن يتحدث عن أي أهداف فنية أو بطولات.أن يتحدث قائد الفريق في لحظة وداع المدرب، فذلك تأكيد على أن العمل الفني في النصر لا يُدار من الهامش، بل من عمق غرفة الملابس، إذ يُعاد ضبط التوازن بين الطموح والانضباط، وبين النتائج والرسالة.النصر اليوم يودّع مرحلة، لكنه يحتفظ برجل يعرف متى يتحدث، وكيف يحوّل الجملة الواحدة إلى موقف، والموقف إلى مبدأ.